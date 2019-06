Są pięknym dodatkiem do letnich stylizacji

Chusty robione na drutach lub szydełku stanowią wspaniałą ozdobę letnich zestawów. Delikatne ażurowe wzory podkreślają zwiewne sukienki oraz urocze bluzeczki. Jeśli dodatkowo chusta wykonana jest z włóczki z dodatkiem lśniących nici wówczas wspaniale prezentuje się również jako dodatek do eleganckich sukienek. Coraz częściej delikatne, dziergane ręcznie chusty i szale są również uzupełnieniem ślubnych stylizacji.

Chronią przed słońcem

Choć zdawać by się mogło, że narzucona na ramiona chusta będzie grzała i z tego powodu zupełnie nie nadaje się na lato – jest zupełnie inaczej. Chusty wykonane z włóczek letnich takich jak bawełna czy len – nie tylko nie grzeją, a wręcz przeciwnie, chronią przed upałami. Zarzucona na ramiona chusta ogranicza ilość promieni słonecznych docierających do skóry, dzięki czemu znacznie spada ryzyko poparzenia.

Są idealne na wieczorne chłody

Latem bardzo lubimy spędzać czas pod gołym niebem. Skwarne dni nienajlepiej się do tego nadają, ale wieczory, gdy temperatura nieco spada a delikatny wietrzyk owiewa twarz są wprost idealne do spotkań z bliskimi i znajomymi. Takie wieczorne spotkanie przy kieliszku wina czy wspólne grillowanie do późnych godzin nocnych ma jednak swoją wadę – z biegiem czasu temperatura znacznie spada i robi się chłodno. W takiej chwili chusta to idealne rozwiązanie. Otulenie nią ramion ograniczy odczuwanie wieczornego chłodu. Przy okazji chusta letnia chroni skórę ramion i dekoltu przed ukąszeniami komarów.

Choć dziergane chusty kojarzą się nam głównie z jesiennymi i zimowymi dniami warto pamiętać, że można z nich korzystać przez cały rok. Delikatne włóczki i ażurowe wzory sprawiają, że chusty są wspaniałą ozdobą eleganckich sukien. Natomiast nieco gęstszy wzór sprawi, że chusta będzie świetną ochroną przed wieczornym chłodem.