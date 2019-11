Zasada działania Kalendarza Adwentowego

Na co dzień spotykamy się z kalendarzami adwentowymi przeznaczonymi dla dzieci. Najczęściej są to bombonierki z 24 okienkami. Każdego dnia adwentu dzieci otwierają jedno okienko, w którym znajduje się czekoladka w świąteczno-zimowym kształcie. Poza tymi najbardziej popularnymi czekoladowymi kalendarzami można spotkać również nieco inne formy kalendarza. Niedawno w sklepach pojawiły się kalendarze z herbatami smakowymi, albo w formie sms-ów, w których pojawiają się zadania do wykonania na konkretny dzień. Jednak niezależnie od tego w jakiej formie występuje kalendarz adwentowy, jego sposób działania jest jednakowy – w dniach 1-24 grudnia otwiera się jedno „okienko”, w którym czeka niespodzianka lub wyzwanie.

Jak wykorzystać Kalendarze Adwentowe we własnym biznesie?

Wbrew pozorom nie jest to specjalnie trudne. Jest to bardzo wygodna forma promocji, która z pewnością zainteresuje zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów. Jednakże, aby podbić ich serca trzeba mieć dobry pomysł.

Coś dla sklepów

W przypadku sklepów doskonale sprawdzi się jednodniowa zniżka. Klient dostaje każdego dnia informację, że dziś jest zniżka na produkt X. Zniżka obowiązuje tylko jednego dnia. Kolejnego dnia klient otrzymuje zniżkę na inny produkt. Zniżka jak poprzednio wygasa po upływie 24 godzin. W ten sposób są spore szanse na wzrost liczby klientów i sprzedanych produktów.

Pomysł dla usługodawców

W przypadku usług jednodniowe rabaty nie zawsze się sprawdzą. Znacznie lepszym pomysłem mogą być maile do klientów lub osób zainteresowanych zawierające przydatne wskazówki. Doskonałym przykładem może być Blogowy Kalendarz Adwentowy oferowany przez firmę Corpicorn. Zapisując się na listę mailingową osoba zainteresowana ma pewność, że każdego grudniowego poranka otrzyma mail z krótką poradą lub informacją dotyczącą zakładania, prowadzenia, promowania bloga oraz zarabiania przy jego pomocy. Ten model przekazywania wiedzy zainteresuje z pewnością wszystkich początkujących blogerów.

Kalendarz Adwentowy może okazać się wspaniałym sposobem na pokazanie swojej marki osobom zainteresowanym konkretną branżą. Dzięki wysyłaniu porad buduje się własną markę, natomiast dając ciekawe zniżki można liczyć na zwiększone zainteresowanie zakupami.